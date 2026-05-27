Еще одна страна вызвала посла России из-за запугивания дипломатов

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России в связи с авиаударами по украинским регионам, а также из-за угроз украинцам и иностранным дипломатам о новых ударах.

Об этом ведомство сообщило в социальной сети X, передает "Европейская правда".

МИД Финляндии "решительно осудил незаконные угрозы и жестокие нападения России на гражданское население в Украине".

Также ведомство раскритиковало и осудило российскую "кампанию запугивания, направленную на то, чтобы заставить сотрудников посольств европейских стран покинуть Киев".

"Россия не будет диктовать Европе, как ей вести себя в Украине", – подчеркнули в МИД Финляндии.

В этот же день Министерство иностранных дел Франции по требованию министра Жана-Ноэля Барро вызвало посла России, а также на аналогичный шаг пошла Бельгия.

Писали, что президент Владимир Зеленский направил своему американскому визави Дональду Трампу письмо, в котором предупредил об усугублении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине, в частности средств противодействия баллистическим ракетам.