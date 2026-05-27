В Белом доме заявляют, что переговоры с Ираном проходят "успешно"

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэлс заявила, что переговоры с Ираном проходят "успешно".

Об этом она сообщила в среду, 27 мая, как цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Уэлс подчеркнула, что американский президент Дональд Трамп четко определил свои "красные линии".

Сам Трамп заявил, что Иран "очень хочет" заключить соглашение, но "еще не дошел до этого".

"Они очень хотят заключить соглашение. Пока что они еще не дошли до этого. Мы не довольны этим. Но мы будем довольны – либо это, либо нам придется просто завершить дело", – сказал он.

По словам Трампа, иранская команда "ведет переговоры на последнем издыхании" и не имеет "другого выбора", как заключить соглашение, учитывая экономические трудности, с которыми сталкивается Тегеран.

"Но посмотрим, что будет. Возможно, нам придется вернуться и завершить дело. Возможно, сейчас в этом нет необходимости", – добавил американский президент.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил 26 мая, что переговоры по соглашению с Ираном затягиваются из-за споров по поводу формулировок.

Чиновники США на условиях анонимности заявляли, что на окончательное утверждение меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может потребоваться еще несколько дней.

На выходных СМИ сообщили, что США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт.