Каллас сообщила, что посольство США покинуло Украину – но МИД это опроверг

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, сделанное 28 мая на Кипре, о том, что посольство США единственное покинуло Украину после угроз со стороны России.

"Информация о выезде посольства США не соответствует действительности", – заявил журналистам пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Стоит отметить, что утром в четверг, 28 мая, глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам на Кипре (формат "Гимних") заявила, что американское посольство было единственным, которое покинуло Украину после угроз Кремля.

"Также, что мы услышали от Украины вчера, было то, что все посольства остались, кроме одного. Итак, это тоже требует смелости от тех посольств. Но да, все европейские (государства) остались, Америка ушла", – заявила Каллас.

Ранее посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заверила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по украинской столице.

Министр иностранных дел Андрей Сибига убежден, что российские угрозы о новых ударах по Киеву направлены на то, чтобы запугать западных дипломатов.

После публичных угроз России в адрес иностранных дипломатических миссий ряд европейских столиц вызвали представителей РФ для выражения протеста.