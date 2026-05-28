Глава МИД Австрии: назначение переговорщика ЕС с Россией не означает ослабления давления

В Австрии считают, что возможное назначение переговорщика ЕС с Россией не заставит Евросоюз прекратить давление на РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер перед прибытием на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС на Кипре в четверг.

Майнль-Райзингер отметила, что для Австрии важно, чтобы интересы безопасности Европы были представлены на переговорах с Россией.

"Поэтому я настаиваю на том, чтобы Европейский Союз был готов вести переговоры также в отношении собственных интересов и назначил главного переговорщика", – сказала она.

По ее словам, глава МИД Украины Андрей Сибига дал понять, что такой подход полностью соответствует ожиданиям Киева.

При этом, подчеркнула глава австрийской дипломатии, речь не идет о выборе между диалогом с Россией и давлением на нее.

"Я считаю, что в то же время очень необходимо и в дальнейшем поддерживать давление с помощью санкций, быстро продвигать работу над 21-м пакетом санкций. Это будет действительно жесткий пакет, ведь мы видим, что эти санкции дают эффект, и, конечно, у нас есть определенный рычаг влияния в переговорах", – сказала она.

По данным СМИ, ЕС пока не планирует назначать главного переговорщика для возможных мирных переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не должен попасть в ловушку России, которая хочет выбрать удобного переговорщика.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что обсуждение кандидатуры представителя от Европейского Союза для участия в переговорах о мире в Украине будет уместным, когда Россия продемонстрирует реальную готовность к завершению войны.