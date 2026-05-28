Глава МИД Норвегии считает, что Европа не может выступать посредником в конфликте в Украине

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что Европа не может выступать посредником между Украиной и Россией в переговорах о прекращении войны.

Об этом он заявил в интервью The Telegraph, передает "Европейская правда".

Эспен Барт Эйде предупредил, что континент должен играть "другую роль" по сравнению с попыткой президента США Дональда Трампа выступить нейтральным посредником.

Он утверждает, что его европейские союзники не могут совмещать свою постоянную поддержку Киева с ролью посредника в любом новом мирном процессе, который может возникнуть.

Он выступил с этим заявлением в то время, когда Европейский Союз рассматривал возможность назначения собственного переговорщика для представления блока в прямых переговорах с Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку тому, чтобы Европа нашла способ оживить мирные переговоры с российским лидером.

Однако Барт Эйде считает, что континент не должен терять фокус на военной поддержке Киева.

"Можно представить себе две разные роли. Одна – это голос Европы в этих переговорах, это хорошая идея. Другая – это роль альтернативного посредника, и я считаю, что это не такая уж хорошая идея", – отметил он.

"Быть сторонником Украины – это хорошая и героическая роль. Посредник также может быть героем, но это другая роль. Это как адвокат и судья. В судье нет ничего плохого, но он не может одновременно быть адвокатом одной из сторон", – добавил министр.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула, что во время дискуссии о кандидатуре переговорщика ЕС не должен попасть в ловушку России, которая будет продвигать наиболее удобного для себя кандидата.

В Финляндии предполагают, что определение роли Европы в переговорном процессе по российско-украинской войне и конкретного переговорщика будет длительным процессом.