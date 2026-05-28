В Швейцарии на вокзале неизвестный нападавший ранил ножом троих человек

Неизвестный ранил троих человек во время нападения с ножом на железнодорожном вокзале в швейцарском городе Винтертур недалеко от Цюриха, его задержали.

Об этом сообщила в четверг швейцарская полиция, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция сообщила, что нападение произошло вскоре после 08:30 по местному времени, а подозреваемый в совершении преступления 31-летний гражданин Швейцарии был задержан. Согласно заявлению полиции, трое пострадавших от нападения находятся в больнице.

Швейцарская газета Blick сообщила, что получила видео, на котором видно, как мужчина выбегает из вестибюля вокзала, выкрикивая "Аллаху Акбар" – арабскую фразу, означающую "Бог велик".

Газета цитирует показания очевидца, который утверждает, что мужчина держал в руке нож, а люди вокруг него кричали и бежали. Инцидент вызвал масштабную полицейскую операцию, добавляет издание.

Полиция сообщила, что мотивы мужчины в настоящее время расследуются.

В начале года региональный суд Гамбурга принял решение, что 40-летняя женщина, ранившая ножом нескольких человек на главном вокзале Гамбурга, должна быть навсегда помещена в судебно-психиатрическую больницу.

А 30 октября суд в немецком Ашаффенбурге, что в Баварии, постановил поместить в психиатрическую больницу 28-летнего афганца, который в январе прошлого года убил ножом двухлетнего мальчика и 41-летнего мужчину в городском парке.