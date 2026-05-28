Премьер-министр Швеции не опасается возможной реакции РФ на передачу Украине истребителей Gripen

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна и другие страны региона хорошо подготовлены к любым реакциям со стороны России, и риски такой реакции со стороны РФ ничего не меняют.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Уппсале, передает "Европейская правда".

Кристерссон отвечал на вопрос о возможной реакции со стороны России на передачу Украине самолетов Gripen.

"Мы очень хорошо знаем, что Россия думает о странах, которые оказывают помощь Украине, и это нас не удивит. И то же самое касается их отношения к странам, которые действуют против российского "теневого флота", например, в Балтийском море или в других водах. Мы об этом достаточно хорошо информированы", – сказал он.

"Все страны в нашем регионе хорошо подготовлены к разнообразным российским реакциям, гибридным угрозам и продолжению любых других подобных действий. Поэтому это, собственно, ничего особо не меняет", – отметил премьер Швеции.

Во время этой пресс-конференции Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, бывших в эксплуатации, и о планах продажи 20 новых самолетов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направит средства, которые получит на оборону из финансовой помощи Европейского Союза в размере 90 млрд евро, в частности, на закупку истребителей Gripen в Швеции.