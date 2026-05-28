В одном итальянском городе из-за жары начались перебои с электроснабжением

В северо-западном итальянском городе Турин наблюдаются перебои с электроснабжением, которые связывают с жарой и перегрузкой устаревшей электросети.

Об этом стало известно в четверг, 28 мая, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в последние дни отключения коснулись нескольких районов, что вызвало пробки на дорогах из-за неисправности светофоров.

Мэр города Стефано Ло Руссо заявил, что электросеть нуждается в дополнительных инвестициях и техническом обслуживании.

"Из-за сложной ситуации, с которой мы сейчас имеем дело, возможны перебои в работе, в частности спорадические отключения электроэнергии", – заявил агентству представитель местной энергетической компании Iren.

Впрочем, он подчеркнул, что жизнь города не остановилась.

Компания, обслуживающая около 650 тысяч потребителей электроэнергии в Турине, отметила, что жара наступила раньше, чем ожидалось. Более длинные световые дни и высокие температуры подвергают кабели тепловой нагрузке.

Метеорологическая служба Италии прогнозирует для Турина на 28 мая максимальную температуру 32 градуса по Цельсию.

В Испании прогнозируют усиление жары: со среды на большей части Пиренейского полуострова температура поднимется до 40°C, а ночи во многих регионах будут "тропическими", то есть с минимальной температурой не ниже 20°C.

Эпизоды ранней сильной жары участились в последние годы, что связывают с изменениями климата.

Понедельник, 25 мая, уже стал для Франции самым жарким майским днем в истории наблюдений с более чем 300 рекордами, однако во вторник температуры в различных местностях снова побили более 400 месячных рекордов, в том числе установленных накануне.