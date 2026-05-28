В ОП заявляют, что Украина получит Gripen с ракетами Meteor, способными сбивать носители КАБ

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса сообщил, что Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen с ракетами "воздух-воздух" большой дальности Meteor.

Об этом он написал у себя в Telegram, передает "Европейская правда".

Палиса назвал передачу истребителей еще одним шагом к качественно новой архитектуре украинской обороны.

"Но самое главное, что Gripen с ракетами Meteor на борту – это будет "длинная рука" нашей авиации, которая позволит отгонять носители российских КАБ от фронта. Это неоценимое усиление как нашей авиации, так и защиты пехоты", – пояснил он.

По его словам, Gripen создавался для войны, где авиация должна действовать быстро и адаптивно, с различных аэродромов оперативного базирования, в сложной среде противовоздушной обороны и под постоянным давлением противника, и именно такая война продолжается в Украине.

"Появление шведских истребителей дает нам больше инструментов для борьбы с российской авиацией, ракетами, дронами и средствами поражения. Это значительное усиление возможностей Воздушных сил и постепенное формирование той системы, какой мы ее себе представляем", – заявил Палиса.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон 28 мая объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, бывших в употреблении, и о планах продажи 20 новых самолетов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направит средства, которые получит на оборону из финансовой помощи Европейского Союза в размере 90 млрд евро, в частности, на закупку истребителей Gripen в Швеции.