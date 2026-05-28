Римский прайд исключил еврейскую ЛГБТ-организацию из-за ее позиции по поводу сектора Газы

Организаторы ежегодного прайда в Риме отказали в участии единственной в Италии еврейской ЛГБТ-организации Keshet Italia.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, организаторы "Rome Pride" отказали еврейской организации из-за того, что она не осудила действия Израиля в секторе Газы.

"Наша позиция в отношении продолжающегося геноцида в Газе со стороны Государства Израиль четкая", – заявили они.

Rome Pride заявила, что различает правительство Израиля и еврейскую общину, в частности еврейских представителей ЛГБТ+, и никогда не будет возлагать на последних ответственность за действия государства.

Однако организаторы заявили, что Keshet Italia несет ответственность за то, что не дистанцировалась от "продолжающегося геноцида в Газе".

Keshet Italia выразила протест против своего исключения.

"В официальном коммюнике организация признает, что исключила нас, поскольку мы не прошли их "политический экзамен"", – заявили они.

Стоит отметить, что в апреле итальянский премьер Джорджа Мелони приостановила действие соглашения об оборонном сотрудничестве Италии с Израилем, продолжая дистанцировать свое правительство от американо-израильской войны в Иране.

Также Мелони осудила Израиль за то, что он не разрешил католическим лидерам отслужить частную мессу в Храме Гроба Господня в христианский праздник Вербного воскресенья, назвав это "нарушением религиозной свободы".