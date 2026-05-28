ЕС ввел санкции против израильских поселенцев

Совет Европейского Союза ввел новые санкции против Израиля в связи с расширением поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Совет ЕС принял дополнительные ограничительные меры в отношении четырех организаций и трех лиц из-за расширения поселений на Западном берегу реки Иордан.

В список включены движение поселенцев "Нахала" и его руководительница Даниэла Вайс. В ЕС заявили, что деятельность организации способствует созданию аванпостов и принудительному перемещению палестинцев, а также ограничивает доступ к сельскохозяйственным землям и вызывает насилие.

Санкции также введены против израильской неправительственной организации "Регавим" и ее директора Меира Дойча. По данным ЕС, организация занимается юридическим и политическим лоббированием сноса палестинской собственности и расширения контроля Израиля на Западном берегу, в частности инициировала процессы по сносу объектов, построенных при поддержке ЕС.

Под ограничения также попала НПО "Хашомер Йош" и ее президент Авихай Суисса за то, что она оказывает материальную поддержку и координирует деятельность волонтеров на территориях, связанных с аванпостами, а также способствует вербовке вооруженных охранников.

Отдельно в санкционный список внесена кооперативная ассоциация "Амана". По данным ЕС, она играет ключевую роль в создании и финансировании десятков поселений и аванпостов на Западном берегу.

20 мая министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что его страна не допустит введения каких-либо новых торговых санкций Европейского Союза против Израиля, даже если придется самостоятельно их заблокировать.