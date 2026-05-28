Президент Литвы жалуется на подорожание военной техники

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что военная техника, которую планировалось закупить в прошлом году, со временем дорожает, поэтому, возможно, на запланированные средства будет закуплено меньше необходимого оборудования.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Науседа призвал ускорить реализацию необходимых оборонных закупок.

"Сегодня, к сожалению, я вынужден признать, что мы ведем гонку со временем, потому что... все необходимое для обеспечения противовоздушной обороны было нужно еще вчера. Но проблема также в том, что со временем многие виды техники, военной техники и боеприпасов становятся все дороже. Это означает, что на запланированные ранее средства можно закупить меньше, чем планировалось вчера", – сказал он.

Президент призвал, в частности, упростить процедуры государственных закупок, "когда речь идет о вещах, крайне необходимых для обороны Литвы".

По его словам, в настоящее время предпринимаются усилия по поиску баланса, который позволил бы защитить воздушное пространство Литвы от вторжений и одновременно обеспечить национальную оборону.

Недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что европейские страны сталкиваются с ростом цен на оборонную продукцию.

В частности, он указал, что за последние два года в некоторых случаях цены на оборонную продукцию выросли более чем на 50% на фоне увеличения военных расходов странами-членами НАТО.

Издание Financial Times ранее сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте будет призывать европейские оборонные компании увеличить инвестиции и нарастить производство.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркивала, что на фоне критической риторики США в адрес Европы европейцам стоит сосредоточиться на инвестициях в собственную оборону.