У ще одному районі Румунії знайшли великий дрон

На північному заході Румунії, у повіті Марамуреш, було виявлено дрон без вибухового навантаження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив румунський мовник TVR.

Про знахідку у районі селища Бесешть стало відомо тоді, як у заголовках румунських новин домінують повідомлення про падіння російського дрона на багатоквартирний будинок у місті Галац.

Розташування селища Бесешть на мапі

Повідомляють, що знайдений дрон не має вибухового навантаження. Безпілотний літальний апарат має великі розміри, його розмах крил становить близько 3 метрів, як стверджує голова громади.

Зона знахідки була оточена, а справою зайнялася прокуратура при Апеляційному суді в Клужі. Вона встановлює походження літального апарата та обставини, за яких він опинився в цій місцевості.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані, 70 евакуювали.

МЗС Румунії назвало падіння дрона у місті Галац "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії.

У Міноборони Румунії повідомили, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на території країни 47 разів знаходили уламки безпілотників.