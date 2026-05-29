МЗС Румунії: падіння дрона у Галаці – безвідповідальна ескалація з боку Росії

МЗС Румунії назвало падіння дрона на багатоквартирний будинок у місті Галац у ніч проти 29 травня "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві румунського міністерства, опублікованій вранці 29 травня.

У міністерстві зазначили, що дрон, який брав участь у бомбардуванні об'єктів інфраструктури в Україні, впав у місті Галац, спричинивши пожежу на даху житлового будинку. Двоє людей отримали легкі поранення, а мешканців будівлі евакуювали.

"Цей інцидент є серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації. Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це серйозне порушення міжнародного права та її повітряного простору", – йдеться у заяві румунського МЗС.

У відомстві додали, що Румунія поінформувала союзників та генерального секретаря НАТО про обставини і звернулася з проханням вжити заходів для прискорення передачі їй засобів протидії безпілотникам.

"Російська Федерація залишається державою-агресором, яка веде незаконну війну, що має серйозні наслідки для регіональної безпеки та безпеки громадян. Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії", – заявили у румунському дипвідомстві.

Румунія, додали у МЗС, діятиме з максимальною рішучістю для посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію з метою досягнення негайного та всеосяжного припинення вогню.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані, 70 евакуювали.

У Міноборони Румунії повідомили, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на території країни 47 разів знаходили уламки безпілотників.