В еще одном районе Румынии обнаружили крупный дрон

На северо-западе Румынии, в уезде Марамуреш, был обнаружен дрон без взрывчатого заряда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил румынский телеканал TVR.

О находке в районе поселка Бесешть стало известно в то время, когда в заголовках румынских новостей доминируют сообщения о падении российского дрона на многоквартирный дом в городе Галац.

Сообщается, что найденный дрон не имеет взрывчатого заряда. Беспилотный летательный аппарат имеет большие размеры, его размах крыльев составляет около 3 метров, как утверждает глава общины.

Место находки было оцеплено, а делом занялась прокуратура при Апелляционном суде в Клуже. Она устанавливает происхождение летательного аппарата и обстоятельства, при которых он оказался в этой местности.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, двое человек были госпитализированы, 70 эвакуированы.

МИД Румынии назвал падение дрона в городе Галац "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России.

В Минобороны Румынии сообщили, что с начала полномасштабной войны России против Украины на территории страны 47 раз находили обломки беспилотников.