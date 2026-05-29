В Берлине не видят рисков в отделении Молдовы от Украины на пути в ЕС

Посол Германии в Украине Хайко Томс говорит, что Берлин не видит рисков в потенциальном разделении пары Украина-Молдова на пути в ЕС в случае реализации идеи канцлера Фридриха Мерца о спецстатусе для Украины.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"ЕвроПравда" в вопросе к послу отметила, что Киев привык воспринимать потенциальное разделение "вступительной пары" Украины и Молдовы на пути в ЕС как угрозу – в частности, из-за того, что Украину подталкивали к этому в период "тупика", вызванного венгерским вето, чтобы не сдерживать Кишинёв.

Хайко Томс убежден, что ключевое значение имеют реальные реформы внутри обеих стран и выполнение "домашней работы", предусмотренной вступительным процессом.

"Ваше членство не будет зависеть от того, что делает или не делает другая страна как Молдова. Это будет зависеть от того, что вы будете делать с точки зрения внедрения реформ. В случае, если Молдова прекратит реформы – это не должно навредить вам. И в обратном направлении это также должно работать", – отмечает он.

Также Хайко Томс уверяет, что предложение Мерца – лучшая идея из тех, которые имеют шанс на согласование странами-членами, и дает Украине преимущества, а не риски, которые увидели в нем.

