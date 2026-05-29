Германия не против изменить название "ассоциированное членство" для идеи о пути Украины в ЕС

Официальный Берлин не против отказаться от названия "ассоциированное членство" для идеи канцлера Фридриха Мерца относительно пути Украины в ЕС, которую критикуют как неудачную.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал посол Германии Хайко Томс.

Посол отметил, что понимает критику в адрес выбранного названия для идеи канцлера Мерца – "ассоциированное членство" – из-за ее словесного сходства с Соглашением об ассоциации с ЕС, которое Украина имеет более 10 лет, в результате чего "ассоциацию" воспринимают как то, что уже давно есть.

"Я тоже это понимаю. Но мы не привязаны к этому названию. Если кто-то предложит лучшее название – мы только за", – говорит Хайко Томс.

Посол уверяет, что предложение Мерца – лучшая идея из тех, которые имеют шанс на согласование странами-членами, и дает Украине преимущества, а не угрозы, которые увидели в ней.

Также он убеждает в отсутствии рисков в потенциальном разделении пары Украина-Молдова на пути в ЕС в случае реализации идеи канцлера.

