Польшу возмутило, что элитное подразделение ССО получило наименование в честь Героев УПА

В Польше вызвало возмущение решение Владимира Зеленского присвоить наименование в честь Героев УПА элитному подразделению Сил специальных операций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

В указе президента сказано, что это сделано с целью восстановления исторических традиций национального войска и учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины.

В четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром.

Польская сторона четко выразила протест против решения Владимира Зеленского и объяснила, что оно является болезненным для поляков. Послу также подчеркнули, что это вызывает гнев в Польше и сильно отталкивает многих поляков от Украины в это сложное военное время.

Представитель польского МИД Мацей Вевьюр написал в соцсети Х, что Польша "однозначно негативно" оценивает присвоение украинскому подразделению имени "Героев УПА".

"Это решение оскорбляет память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между нашими народами. Оно может быть использовано российской пропагандой, которая стремится разъединить нас и подорвать поддержку Украины, которая себя защищает. Мы поднимаем этот вопрос в разговорах с партнерами из Украины", – написал он.

Дело также прокомментировал в программе "Утренний разговор" на RMF FM глава МВД Польши Марчин Кервиньский. "Это плохое решение господина президента", – заявил он.

Кервиньский сказал, что не хотел бы, чтобы Польша и Украина шли таким путем.

"То, что президент Зеленский допустил ошибку, является фактом, здесь вообще не о чем дискутировать. Он должен понимать историческую чувствительность поляков, особенно учитывая то, что Польша – это страна, которая больше всего помогает Украине. Однако мы должны постоянно помнить о том, что является самым важным. Важнее всего – победа над российским империализмом", – подчеркнул министр.

