Орбан поспівчував Румунії через влучання дрона і закликав Угорщину "зберігати нейтралітет"

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі інциденту з влучанням російського безпілотника в житловий будинок у Румунії закликав нову угорську владу "зберігати політику нейтралітету", як це було за його уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Експрем’єр Угорщини коротко висловив співчуття постраждалим внаслідок влучання "Шахеда" у Румунії, уникаючи згадок про те, що це був російський безпілотник, при цьому назвавши інцидент "дроновою атакою проти сусідньої Румунії".

We express our sympathy with those injured in the drone attack against neighbouring Romania. This incident reinforces the fact that the war poses a direct threat to neighbouring countries. We therefore call on the Hungarian government to maintain the policy of neutrality… – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 29, 2026

"Цей інцидент підкреслює той факт, що війна становить пряму загрозу для сусідніх країн. Тож ми закликаємо новий уряд Угорщини зберігати політику нейтральності, яку провадив попередній уряд, і утриматися від кроків до провоєнної політики, яку просувають у деяких частинах Європи", – написав Віктор Орбан.

Очільниця МЗС Угорщини в новому уряді Аніта Орбан перед цим засудила атаку, згадавши, що йдеться про російський апарат.

Нагадаємо, за нового уряду Угорщина вперше викликала посла Росії – після масованої атаки, під час якої російські ударні дрони долетіли майже до західних кордонів України у Закарпатській області, та відтоді реагує на масштабні атаки РФ з серйозними наслідками.

Як відомо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, дрон врізався у 10-поверховий будинок у прикордонному румунському місті Галац. Через влучання виникла пожежа, постраждали двоє людей. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Це перший випадок, коли потрапляння російських дронів на територію Румунії – яких за час повномасштабної війни було десятки – призвело до таких серйозних наслідків.

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.