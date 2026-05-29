Орбан посочувствовал Румынии из-за попадания дрона и призвал Венгрию "сохранять нейтралитет"

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне инцидента с попаданием российского беспилотника в жилой дом в Румынии призвал новую венгерскую власть "сохранять политику нейтралитета", как это было при его правительстве.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Экс-премьер Венгрии кратко выразил соболезнования пострадавшим в результате попадания "Шахеда" в Румынии, избегая упоминаний о том, что это был российский беспилотник, при этом назвав инцидент "дроновой атакой против соседней Румынии".

We express our sympathy with those injured in the drone attack against neighbouring Romania. This incident reinforces the fact that the war poses a direct threat to neighbouring countries. We therefore call on the Hungarian government to maintain the policy of neutrality… – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 29, 2026

"Этот инцидент подчеркивает тот факт, что война представляет прямую угрозу для соседних стран. Поэтому мы призываем новое правительство Венгрии сохранять политику нейтральности, которую проводило предыдущее правительство, и воздержаться от шагов к провоенной политике, которую продвигают в некоторых частях Европы", – написал Виктор Орбан.

Глава МИД Венгрии в новом правительстве Анита Орбан перед этим осудила атаку, упомянув, что речь идет о российском аппарате.

Напомним, при новом правительстве Венгрия впервые вызвала посла России – после массированной атаки, во время которой российские ударные дроны долетели почти до западных границ Украины в Закарпатской области, и с тех пор реагирует на масштабные атаки РФ с серьезными последствиями.

Как известно, в ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, дрон врезался в 10-этажный дом в приграничном румынском городе Галац. Из-за попадания возник пожар, пострадали два человека. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Шахед" / "Герань-2".

Это первый случай, когда попадание российских дронов на территорию Румынии – которых за время полномасштабной войны было десятки – привело к таким серьезным последствиям.

Румынские военные пояснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла.

Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.