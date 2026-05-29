Угорщина відреагувала на влучання "Шахеда" у румунському місті

Новини — П'ятниця, 29 травня 2026, 10:38 — Марія Ємець

Угорщина засудила перший випадок влучання російського ударного безпілотника у житловий будинок у Румунії. 

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікувала у своєму X очільниця МЗС Аніта Орбан.

Аніта Орбан наголосила, що інцидент у Румунії внаслідок російської атаки вкотре підкреслює важливість єдності, сили та стримування для Європи і НАТО. 

"Угорщина рішуче засуджує будь-які атаки, що створюють загрози для цивільних і порушують кордони й повітряний простір суверенних країн-членів ЄС і НАТО. Висловлюємо солідарність з Румунією, бажаємо пораненим швидкого відновлення та підтримуємо повне розслідування інциденту", – заявила очільниця МЗС Угорщини. 

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, що розташоване поруч з Ізмаїльським районом Одеської області. Через влучання виникла пожежа, постраждали двоє людей.

Це перший випадок, коли потрапляння російських дронів на територію Румунії – яких за час повномасштабної війни було десятки – призвело до таких серйозних наслідків.

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії. Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору. 

