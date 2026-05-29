Угорщина відреагувала на влучання "Шахеда" у румунському місті

Угорщина засудила перший випадок влучання російського ударного безпілотника у житловий будинок у Румунії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікувала у своєму X очільниця МЗС Аніта Орбан.

Аніта Орбан наголосила, що інцидент у Румунії внаслідок російської атаки вкотре підкреслює важливість єдності, сили та стримування для Європи і НАТО.

Yesterday’s Russian drone attack once again underlines that Europe and NATO’s unity, strength and deterrence are more important than ever.



Hungary strongly condemns any attack that endangers civilians and violates the territory and airspace of a sovereign EU and NATO member… – Anita Orban (@_OrbanAnita) May 29, 2026

"Угорщина рішуче засуджує будь-які атаки, що створюють загрози для цивільних і порушують кордони й повітряний простір суверенних країн-членів ЄС і НАТО. Висловлюємо солідарність з Румунією, бажаємо пораненим швидкого відновлення та підтримуємо повне розслідування інциденту", – заявила очільниця МЗС Угорщини.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, що розташоване поруч з Ізмаїльським районом Одеської області. Через влучання виникла пожежа, постраждали двоє людей.

Це перший випадок, коли потрапляння російських дронів на територію Румунії – яких за час повномасштабної війни було десятки – призвело до таких серйозних наслідків.

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії. Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору.