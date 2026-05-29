ЗМІ: македонський експрем'єр, якому Орбан дав громадянство, ймовірно, досі перебуває в Будапешті

Угорщина залишається безпечним притулком для колишнього прем'єр-міністра Північної Македонії Ніколи Груєвського, якому угорський експрем'єр Віктор Орбан надав громадянство.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі видання Vsquare.

Джерело в угорському уряді підтвердило виданню, що Нікола Груєвський – колишній прем’єр-міністр Північної Македонії, який мешкає в Будапешті з 2018 року, – отримав повноцінне угорське громадянство на підставі "державних інтересів Угорщини" у 2022 році.

За даними іншого урядового джерела, вважається, що він досі перебуває в Будапешті.

Позиція Груєвського також значно безпечніша, ніж будь-коли була у поляків, які втекли до Угорщини, – ексміністра юстиції Збігнева Зьобро і його заступника Марчина Романовського: хоча політичний притулок можна скасувати, повне громадянство – це статус, який набагато важче відібрати.

Щоб позбавити Груєвського громадянства, потрібно довести, що він отримав його обманним шляхом або через корупцію. В останньому випадку – оскільки підставою для надання громадянства були інтереси угорської держави – прокурори повинні будуть довести, що керівники режиму Орбана були причетні до цих корупційних угод.

Груєвський втік з Північної Македонії в листопаді 2018 року, за кілька днів до того, як він мав почати відбувати дворічний термін ув’язнення у справі "Танк" за звинуваченням в корупції, пов’язаним з купівлею куленепробивного розкішного "мерседеса" вартістю 600 тисяч євро. Він перетнув кордон з Албанією, потім проїхав через Чорногорію та Сербію за допомогою угорського дипломатичного автомобіля та, згідно з повідомленнями на той час, за участю угорської служби зовнішньої розвідки – Інформаційного бюро.

Новий угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр нещодавно пообіцяв, що Угорщина більше не слугуватиме притулком для міжнародних злочинців.

Після цього колишній міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро, який отримав притулок після втечі до Угорщини у 2025 році, виїхав до США; його колишній заступник Марчин Романовський, який втік до Будапешта наприкінці 2024 року за звинуваченням у зловживанні державними коштами, як повідомляється, не потрапив до США і відтоді його бачили в Сербії та Хорватії.