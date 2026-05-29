Болгария позволит американским военным самолетам находиться на территории этой страны-члена НАТО только до конца июня.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Болгарии Румен Радев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Радев принял такое решение после того, как США не утвердили безвизовый режим для болгарских путешественников.

"Я полностью понимаю сложность регуляторных процедур и необходимость времени, но у нас также есть свои приоритеты и процедуры, и мы не можем положительно ответить на просьбу о длительном пребывании самолетов и танков в аэропорту Софии", – сказал он.

Ранее в этом месяце Радев разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и призвал приостановить действие визового режима для граждан Болгарии при въезде в США.

Радев отметил, что настаивал на срочном рассмотрении этого вопроса, но положительного ответа не получил.

Болгария принимает американские военные самолеты в своей столице Софии на основании соглашения, которое действует до конца мая.

Радев заявил, что в пятницу правительство примет решение о продлении срока пребывания американских самолетов до конца июня, чтобы дать США время пересмотреть свои действия.

Политсила Радева "Прогрессивная Болгария" получила убедительное большинство в 44,59% голосов на парламентских выборах 19 апреля.

Радев занимал пост президента Болгарии с 2017 по 2026 год. Во время своего президентства он неоднократно высказывал пророссийские заявления, в частности называл оккупированный Крым российским. "Прогрессивная Болгария" имеет единоличное большинство в новоизбранном парламенте.

