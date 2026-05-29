Зеленський розповів канцлеру Австрії про планування РФ нового удару по Україні

У п’ятницю, 29 травня, президент Володимир Зеленський поспілкувався із канцлером Австрії Крістіаном Штокером щодо підготовки РФ до нового масованого удару.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський поінформував канцлера про дані української розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах.

"Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", – сказав він.

Також вони детально обговорили процес європейської інтеграції України.

"Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд", – зазначив український президент.

Також Зеленський та Штокер поспілкувалися щодо взаємодії в межах міжнародних організацій.

"Доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні", – додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський надіслав своєму американському візаві Дональду Трампу листа, в якому попередив про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протидії балістичним ракетам.

Він також поінформував, що в ході масованої атаки 24 травня Росія застосувала дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік".