Зеленский рассказал канцлеру Австрии о том, что Россия планирует новый удар по Украине

В пятницу, 29 мая, президент Владимир Зеленский пообщался с канцлером Австрии Кристианом Штоккером по поводу подготовки РФ к новому массированному удару.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский проинформировал канцлера о данных украинской разведки, согласно которым россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и населенным пунктам.

"Очень важно, чтобы на эти обстрелы был совместный ответ партнеров, прежде всего в поставках противоракетной обороны", – сказал он.

Также они подробно обсудили процесс европейской интеграции Украины.

"Мы ожидаем, что уже в июне первый кластер будет открыт. Это справедливо, украинцы этого заслуживают. Благодарю Австрию за то, что она полностью разделяет эту точку зрения", – отметил украинский президент.

Также Зеленский и Штоккер пообщались о взаимодействии в рамках международных организаций.

"Поручил дипломатической команде проработать соответствующие вопросы с австрийскими коллегами на своем уровне", – добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский направил своему американскому визави Дональду Трампу письмо, в котором предупредил о углублении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине, в частности средств противодействия баллистическим ракетам.

Он также сообщил, что в ходе массированной атаки 24 мая Россия применила две баллистические ракеты средней дальности "Орешник".