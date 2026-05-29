Експрезидент Польщі зняв український прапор з грудей через найменування підрозділу ССО

Експрезидент Польщі Лех Валенса публічно зняв український прапор з грудей на знак протесту проти рішення президента України про присвоєння українському військовому підрозділу назви "Героїв УПА".

Про це Валенса написав на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Легендарний лідер "Солідарності" у 1980-х роках назвав рішення президента Володимира Зеленського особистою образою.

"Президент України, віддаючи належне бандитам з УПА, образив мене та всіх наших померлих співвітчизників. У зв’язку з цим я публічно зняв український прапор з грудей. Я й надалі допомагатиму народу у боротьбі з "совєтами". Президенту Зеленському я відмовляю у підтримці!", – написав Валенса.

У лютому цього року в інтерв'ю Укрінформу Валенса говорив, що постійно носить значок з прапором України на лацкані піджака чи на сорочці, щоб весь час нагадувати світові про страждання українського народу і що він потребує негайної допомоги.

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Це рішення викликало обурення МЗС Польщі. У четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.