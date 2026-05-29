Бывший президент Польши снял украинский флаг с груди из-за названия подразделения ССО

Бывший президент Польши Лех Валенса публично снял украинский флаг с груди в знак протеста против решения президента Украины о присвоении украинскому военному подразделению названия "Героев УПА".

Об этом Валенса написал на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Легендарный лидер "Солидарности" в 1980-х годах назвал решение президента Владимира Зеленского личным оскорблением.

"Президент Украины, отдавая должное бандитам из УПА, оскорбил меня и всех наших умерших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Я и впредь буду помогать народу в борьбе с "советами". Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!", – написал Валенса.

В феврале этого года в интервью "Укринформу" Валенса говорил, что постоянно носит значок с флагом Украины, на лацкане пиджака или на рубашке, чтобы все время напоминать миру о страданиях украинского народа и о том, что он нуждается в немедленной помощи.

Президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Это решение вызвало возмущение МИД Польши. В четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром, которому выразили протест и объяснили, что этот шаг является болезненным для поляков.

Также стало известно, что польский президент Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО название Героев УПА.