Стармер про влучання "Шахеда" в Румунії: РФ не зважає на життя цивільного населення

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив підтримку Румунії у відповідь на інцидент в румунському місті Галац, де російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

Стармер заявив, що Росія раз за разом демонструє, що "не зважає ні на життя цивільного населення, ні на міжнародне право, ні на суверенітет своїх сусідів".

"Велика Британія беззастережно засуджує такі удари. Не можна допустити, щоб це залишалося безкарним. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, Румунією та всіма нашими союзниками по НАТО перед обличчям російської агресії", – наголосив британський прем’єр.

Президент Чехії Петр Павел закликав не обмежуватися спільним засудженням у відповідь на інцидент.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про рішення закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула, а прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова пригрозила "заходами" у відповідь на це.