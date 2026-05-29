Стармер о попадании "Шахеда" в Румынии: РФ не заботится о жизни гражданского населения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил поддержку Румынии в связи с инцидентом в румынском городе Галац, где российский ударный дрон попал в жилой многоэтажный дом.

Об этом он написал в соцсети X, передает "Европейская правда".

Стармер заявил, что Россия раз за разом демонстрирует, что "не считается ни с жизнью гражданского населения, ни с международным правом, ни с суверенитетом своих соседей".

"Великобритания безоговорочно осуждает такие удары. Нельзя допустить, чтобы это осталось безнаказанным. Мы стоим плечом к плечу с Украиной, Румынией и всеми нашими союзниками по НАТО перед лицом российской агрессии", – подчеркнул британский премьер.

Президент Чехии Петр Павел призвал не ограничиваться совместным осуждением в ответ на инцидент.

Президент Румынии Никушор Дан объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула, а пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила "мерами" в ответ на это.