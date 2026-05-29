В Англії через аномальну спеку виникли масштабні проблеми з водопостачанням

Тисячі домогосподарств на південному сході Англії залишилися без води або зіштовхнулися із проблемами водопостачання під час рекордної спеки цього тижня.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За словами менеджера з надзвичайних ситуацій компанії South East Water Метью Діна, у найгостріший момент від перебоїв постраждало понад 20 тисяч людей, у тому числі близько 8 тисяч мешканців прибережного міста Вітстейбл, які залишилися без водопостачання.

У місті багато підприємств були змушені закритися під час одного з найнапруженіших тижнів року, що збігся зі шкільними канікулами.

У п’ятницю, 29 травня, люди стояли в чергах, щоб забезпечити себе запасами води на випадок надзвичайної ситуації.

Як зазначається, впродовж останніх років у Британії наростає обурення через брак інвестицій у мережі з боку приватизованих водопостачальних компаній, що призвело до регулярних витоків стічних вод.

South East Water перепросила за проблеми з постачанням, заявивши, що надзвичайно високі температури спричинили дуже високий попит. Компанія зазначила, що зіштовхується з "низьким рівнем запасів у всій зоні постачання".

Компанія, яка постачає питну воду приблизно 2,3 млн клієнтів, заявила, що в середу, 27 травня, вона відкачала 628 млн літрів – приблизно на 100 млн більше, ніж середній сезонний показник.

Міністерка водних ресурсів Емма Гарді заявила, що водопостачальні компанії повинні готуватися до більш частих періодів екстремальної спеки.

Велика Британія, як і Франція, зафіксувала найспекотніший травневий день за всю історію спостережень під час цієї хвилі спеки, коли температура перевищила 34 градуси за Цельсієм.

Напередодні писали, що у північно-західному італійському місті Турин фіксували перебої з електропостачанням, які пов’язують із хвилею спеки та перевантаженням застарілої електромережі.

В Іспанії прогнозують посилення спеки: від середи на більшій частині Піренейського півострова температура підніметься до 40°C, а ночі в багатьох регіонах будуть "тропічними", тобто з мінімальною температурою не нижче 20°C.

Епізоди ранньої сильної спеки почастішали останніми роками, що пов’язують зі змінами клімату.