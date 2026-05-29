В Англии из-за аномальной жары возникли масштабные проблемы с водоснабжением

Тысячи домохозяйств на юго-востоке Англии остались без воды или столкнулись с проблемами водоснабжения во время рекордной жары на этой неделе.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По словам менеджера по чрезвычайным ситуациям компании South East Water Мэтью Дина, в самый острый момент от перебоев пострадало более 20 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч жителей прибрежного города Уитстебл, которые остались без водоснабжения.

В городе многие предприятия были вынуждены закрыться во время одной из самых напряженных недель года, которая совпала со школьными каникулами.

В пятницу, 29 мая, люди стояли в очередях, чтобы обеспечить себя запасами воды на случай чрезвычайной ситуации.

Как отмечается, в последние годы в Британии нарастает возмущение из-за недостатка инвестиций в сети со стороны приватизированных водоснабжающих компаний, что привело к регулярным утечкам сточных вод.

South East Water извинилась за проблемы с поставками, заявив, что чрезвычайно высокие температуры вызвали очень высокий спрос. Компания отметила, что сталкивается с "низким уровнем запасов во всей зоне снабжения".

Компания, которая поставляет питьевую воду примерно 2,3 млн клиентов, заявила, что в среду, 27 мая, она откачала 628 млн литров – примерно на 100 млн больше, чем средний сезонный показатель.

Министр водных ресурсов Эмма Гарди заявила, что водоснабжающие компании должны готовиться к более частым периодам экстремальной жары.

Великобритания, как и Франция, зафиксировала самый жаркий майский день за всю историю наблюдений во время этой жары, когда температура превысила 34 градуса по Цельсию.

Накануне сообщалось, что в северо-западном итальянском городе Турин фиксировались перебои с электроснабжением, которые связывают с волной жары и перегрузкой устаревшей электросети.

В Испании прогнозируют усиление жары: со среды на большей части Пиренейского полуострова температура поднимется до 40°C, а ночи во многих регионах будут "тропическими", то есть с минимальной температурой не ниже 20°C.

Эпизоды ранней сильной жары участились в последние годы, что связывают с изменениями климата.