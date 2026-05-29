Польша получила первый транш в 6,6 млрд евро в рамках программы SAFE

В пятницу Польша получила первый транш в размере 6,6 млрд евро в рамках инструмента финансирования обороны ЕС "Меры безопасности для Европы" (SAFE), что составляет 15% от общего объема выделенных ей средств на сумму 43,7 млрд евро.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Польша является крупнейшим получателем финансирования в рамках SAFE и первым государством-членом, получившим транш по этому инструменту.

Как отметили в Еврокомиссии, эти средства помогут Польше ускорить приоритетные инвестиции в оборону, укрепить устойчивость и модернизировать свои военные возможности в соответствии с общими европейскими целями.

"Европа должна быть готова к любому сценарию и готова действовать при любых обстоятельствах. Программа кредитования SAFE является важным элементом этой миссии – это необходимый инструмент для обеспечения и развития неотложных военных возможностей нашего континента", – заявила Хенна Вирккунен, вице-президент ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

"Сегодняшнее предварительное финансирование для Польши в размере 6,6 млрд евро в рамках SAFE является конкретным шагом вперед для нашей общей безопасности. Оно поможет быстрее реализовать инвестиции и укрепить готовность Европы благодаря более тесному сотрудничеству и совместным возможностям", – отметил Андрюс Кубилюс, комиссар по вопросам обороны и космоса.

В польском Минобороны уже заявляли, что Польша уже запланировала конкретные контракты на всю сумму займа, который страна получит в рамках программы ЕС SAFE по поддержке перевооружения.

Напомним, 26 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе заявила, что страны Балтии получат дополнительные 12 млрд евро в рамках программы по перевооружению SAFE.