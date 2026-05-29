У Британії грекові висунули звинувачення у сприянні іноземній розвідслужбі, пов’язаній з Іраном

У Британії громадянину Греції висунули звинувачення у сприянні іноземній розвідці, ймовірно іранській, у справі про напад на журналіста, який працює на лондонський телеканал Iran International.

Про це повідомила у п’ятницю британська поліція, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція з боротьби з тероризмом повідомила, що 46-річний Іоанніс Айдінідіс, який проживає в Мюнхені, був заарештований у суботу і звинувачений відповідно до британського Закону про національну безпеку.

Поліція заявила, що, як вважається, звинувачення пов'язані з Іраном та нападом на британського журналіста телеканалу Iran International, який критично ставиться до уряду в Тегерані.

Правоохоронці заявили, що не вважають, що існує якась ширша загроза для громадськості.

У квітні трьом особам висунули звинувачення у спробі підпалу приміщення, пов'язаного з телеканалом, у північно-західному Лондоні, хоча пожежа не спричинила ніяких збитків та не призвела до травм.

