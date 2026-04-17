У Британії трьом чоловікам висунули звинувачення за спробу підпалу офісу перськомовного медіа

У Великій Британії трьом чоловікам висунули звинувачення у зв’язку зі спробою підпалу будівлі медіагрупи, що випускає матеріали перською мовою, на північному заході Лондона.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Напередодні у Лондоні поліція затримала трьох осіб, серед яких 16-річний підліток, після інциденту зі спробою підпалу офісу медіаорганізації, що веде мовлення перською мовою.

У п’ятницю, 17 квітня, 21-річний Ойсін МакГіннес, 19-річний Натан Данн, а також 16-річний хлопець, чиє ім'я не називають, були звинувачені в підпалі з наміром створити загрозу життю людей.

Усі троє є громадянами Великої Британії.

МакГіннесу також висунули звинувачення у небезпечному водінні. Цього дня трійця має з'явитися у Вестмінстерському магістратському суді.

Столична поліція повідомила, що у приміщення – як вважається, в офіси Volant Media, материнської компанії новинного каналу Iran International – у Парк-Роялі близько 20:30 у середу, 15 квітня, було кинуто підпалений контейнер.

Контейнер впав на автостоянку, де вогонь згас.

Троє підозрюваних втекли на чорному позашляховику, а озброєний загін поліції переслідував їх.

