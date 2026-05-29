В Британии греку предъявили обвинение в содействии иностранной разведслужбе, связанной с Ираном

В Британии гражданину Греции предъявили обвинение в содействии иностранной разведке, вероятно иранской, по делу о нападении на журналиста, работающего на лондонский телеканал Iran International.

Об этом сообщила в пятницу британская полиция, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция по борьбе с терроризмом сообщила, что 46-летний Иоаннис Айдинидинидис, проживающий в Мюнхене, был арестован в субботу и обвинен в соответствии с британским Законом о национальной безопасности.

Полиция заявила, что, как считается, обвинения связаны с Ираном и нападением на британского журналиста телеканала Iran International, который критически относится к правительству в Тегеране.

Правоохранители заявили, что не считают, что существует какая-то более широкая угроза для общественности.

В апреле трем лицам предъявили обвинения в попытке поджога помещения, связанного с телеканалом, в северо-западном Лондоне, хотя пожар не вызвал никаких убытков и не привел к травмам.

Напомним, в ночь на 23 марта на севере Лондона сгорели четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной организации. Из-за взрывов баллонов внутри охваченных огнем авто были выбиты стекла в близлежащем здании.