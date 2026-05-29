Швеція надасть Світовому банку гарантію за кредитом для України на 236 млн євро

Уряд Швеції ухвалив рішення надати Світовому банку другу гарантію, що дозволить виділити Україні кредит у розмірі приблизно 2,5 млрд шведських крон (236 млн євро).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі шведського уряду.

Як пояснили в уряді, цей кредит буде використано, зокрема, для покриття основних видатків у державному бюджеті України, спричинених повномасштабним вторгненням Росії.

"Україна стикається як з гострими, так і з довгостроковими фінансовими викликами. Тому Швеція надає бюджетну підтримку як через ЄС, так і через Світовий банк. Я пишаюся тим, що Швеція, надаючи цю гарантію, сприяє забезпеченню того, щоб основні суспільні функції в Україні могли підтримуватися попри війну. Ця гарантія є не лише інвестицією в майбутнє та свободу України, а й у майбутнє та свободу Європи та Швеції", – зазначив міністр торгівлі та розвитку Бенджамін Доуса.

Це рішення реалізує дозвіл, який парламент надав уряду на початку цього року на укладення гарантійних угод у 2026 році.

"Таким чином, Швеція гарантує кредит у розмірі 236 мільйонів євро (приблизно 2,5 мільярда шведських крон)", – йдеться у повідомленні.

Гарантія надається Світовому банку і дозволяє надавати позики Україні в рамках програми підтримки PEACE Світового банку. Ця програма, серед іншого, сприяє виплаті пенсій, заробітної плати державним службовцям та наданню підтримки економічно вразливим групам населення та внутрішньо переміщеним особам.

З урахуванням цього рішення загальний обсяг гарантій Швеції Світовому банку щодо кредитування України становить приблизно 280 млн євро. Гарантія діє до 2056 року і є довгостроковим зобов’язанням.

Як відомо, 28 травня шведський прем’єр Ульф Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 нових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямує кошти, які отримає на оборону з фінансової допомоги Європейського Союзу на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.