Швеция предоставит Всемирному банку гарантию по кредиту для Украины на 236 млн евро

Правительство Швеции приняло решение предоставить Всемирному банку вторую гарантию, что позволит предоставить Украине кредит в размере примерно 2,5 млрд шведских крон (236 млн евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе шведского правительства.

Как пояснили в правительстве, этот кредит будет использован, в частности, для покрытия основных расходов в государственном бюджете Украины, вызванных полномасштабным вторжением России.

"Украина сталкивается как с острыми, так и с долгосрочными финансовыми вызовами. Поэтому Швеция оказывает бюджетную поддержку как через ЕС, так и через Всемирный банк. Я горжусь тем, что Швеция, предоставляя эту гарантию, способствует обеспечению того, чтобы основные общественные функции в Украине могли поддерживаться несмотря на войну. Эта гарантия является не только инвестицией в будущее и свободу Украины, но и в будущее и свободу Европы и Швеции", – отметил министр торговли и развития Бенджамин Доуса.

Это решение реализует разрешение, которое парламент предоставил правительству в начале этого года на заключение гарантийных соглашений в 2026 году.

"Таким образом, Швеция гарантирует кредит в размере 236 млн евро (примерно 2,5 млрд шведских крон)", – говорится в сообщении.

Гарантия предоставляется Всемирному банку и позволяет предоставлять займы Украине в рамках программы поддержки PEACE Всемирного банка. Эта программа, среди прочего, способствует выплате пенсий, заработной платы государственным служащим и оказанию поддержки экономически уязвимым группам населения и внутренне перемещенным лицам.

С учетом этого решения общий объем гарантий Швеции Всемирному банку по кредитованию Украины составляет примерно 280 млн евро. Гарантия действует до 2056 года и является долгосрочным обязательством.

Как известно, 28 мая шведский премьер Ульф Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, которые были в использовании, и о планах продажи 20 новых самолетов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направит средства, которые получит на оборону из финансовой помощи Европейского Союза на 90 млрд евро, в частности, на закупку истребителей Gripen у Швеции.