Мадьяр рассказал, на что Венгрия потратит 16,4 млрд евро, которые готов разблокировать ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, на что его правительство направит более 16 млрд евро фондов, которые были заблокированы из-за действий предыдущего премьера Виктора Орбана, которые противоречили европейским ценностям.

Об этом он сказал во время совместной с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в пятницу, 29 мая, цитирует Telex, пишет "Европейская правда".

Мадьяр заявил, что его правительству было достаточно "трех-четырех недель", чтобы завершить то, чего предыдущий кабинет "Виктора Орбана не смогло достичь или, возможно, не хотело достичь".

По его словам, во время переговоров по разблокированию для нового правительства Венгрии более 16 млрд евро фондов, заблокированных из-за действий Орбана, лидеры договорились о "прочной архитектуре" для обеспечения решения проблем коррупции и верховенства права.

Мадьяр подчеркнул, что правительство страны решило:

присоединиться к Европейской прокуратуре;

усилить полномочия Органа по вопросам добропорядочности;

пересмотреть правила государственных закупок;

"постепенно ликвидировать" фонды управления активами в интересах общества.

По поводу студенческих обменов по программе Erasmus Мадьяр сообщил "хорошие новости": со следующего учебного года венгерские студенты смогут присоединиться к программе.

По словам венгерского премьера, 16,4 млрд евро будут направлены на различные направления:

4,2 млрд пойдут на региональное развитие – транспорт, здравоохранение, социальные и экологические программы, поддержку малого и среднего бизнеса;

2,2 млрд – на образование и развитие высшего образования;

несколько миллиардов евро могут направить на уже реализованные или подготовленные проекты;

1,5 млрд – на модернизацию электросетей;

на закупку новых поездов вместо старых арендованных;

на договоренности по цифровизации, поддержке малого и среднего бизнеса;

часть средств направят на борьбу с жилищным кризисом и строительство социального жилья.

Он подчеркнул, что 16,4 млрд евро – это примерно 13% валового внутреннего продукта Венгрии.

"Я считаю, что это действительно исторический день – безусловно, для Венгрии, – если здесь можно получить столько денег, я с радостью буду приезжать в Брюссель чаще", – добавил венгерский премьер.

Как сообщала "Европейская правда", 29 апреля премьер-министр Венгрии в Брюсселе провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по разблокированию замороженных средств для Будапешта.

Перед этим Европейская комиссия якобы выдвинула Мадьяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений экс-премьера Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.

