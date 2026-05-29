В Германии судят руководителей компании за обход санкций против РФ

В региональном суде немецкого Мюнстера начался судебный процесс над двумя руководителями компании из города Ольде в регионе Мюнстерланд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Их обвиняют в экспорте крупных партий товаров в Россию, несмотря на торговые санкции Европейского Союза. Им инкриминируют нарушение Закона о внешней торговле и платежных операциях в 65 отдельных случаях.

Братья, в возрасте 34 и 39 лет, имеют немецко-российское происхождение. Вместе со своим отцом, которому также предъявлено обвинение, они якобы экспортировали в Россию детали для машин на сумму более 830 тысяч евро.

Чтобы обойти запрет ЕС на продажу товаров в РФ из-за войны в Украине и скрыть операции от таможни, братья, как утверждается, вели бизнес через подставные компании в Кыргызстане и Турции.

В первый день судебного разбирательства они не комментировали выдвинутые им обвинения.

