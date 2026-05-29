В Норвегии задержали двух мужчин по подозрению в поставках оружия для ХАМАС

В Норвегии правоохранители арестовали двух мужчин по подозрению в причастности к поставке оружия, которое, по данным следствия, могло быть предназначено для террористической организации ХАМАС.

Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".

Как сообщила прокурор полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Марианне Ауне, задержание произошло 28 мая в двух разных локациях вблизи Бергена.

По ее словам, подозреваемые прошлым летом могли быть причастны к организации поставок оружия в одну из европейских стран. В дальнейшем, как утверждает следствие, это вооружение могло быть использовано для нападений на объекты еврейских общин.

По данным PST, оба задержанных являются гражданами Норвегии, однако заявляют о палестинском происхождении.

Во время судебного заседания по мере пресечения в пятницу прокуратура требовала для обоих по четыре недели предварительного заключения, из которых две – в условиях одиночной изоляции.

Обоим мужчинам предъявлено обвинение по статье, которая предусматривает ответственность за участие в террористической организации или ее поддержку. Максимальное наказание по этой статье составляет до шести лет лишения свободы.

Осенью федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте мужчины, которого подозревают в членстве в террористической группировке ХАМАС.

Также писали, что власти Кипра задержали подозреваемого члена террористической организации ХАМАС, которого разыскивает Германия за приобретение оружия и боеприпасов для нападений на израильские или еврейские объекты.