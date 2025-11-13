У Німеччині затримали ще одного підозрюваного члена ХАМАС

Федеральна прокуратура Німеччини в четвер повідомила про арешт ще одного чоловіка, якого підозрюють у членстві в терористичному угрупованні ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні прокуратури.

Як повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, чоловіка затримали в четвер під час його в'їзду з Данії поїздом до Фленсбурга співробітники Федерального кримінального відомства та поліції.

Чоловіка звинувачують у причетності до постачання зброї для ХАМАС. Він нібито отримав зброю в Гессені від імовірного члена угруповання і доставив її до Берліна іншому "хамасівцю".

Обидва спільники вже перебувають під слідством: один з початку жовтня, другий – із середи.

Затриманий у поїзді чоловік має бути доставлений у п'ятницю до слідчого судді Федерального суду Німеччини, який вирішить питання про видачу ордера на арешт і попереднє ув'язнення.

На початку жовтня в Німеччині оголосили про затримання трьох підозрюваних членів ісламістської терористичної організації ХАМАС, які готували напади на єврейські будівлі.

Німеччина відправить до Ізраїлю трьох військових Бундесверу для моніторингу дотримання угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.