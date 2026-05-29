В Молдове запретят курить на балконах и остановках

Молдова усиливает антитабачное законодательство: новые правила, которые вступят в силу с 24 июня этого года, направлены на защиту населения не только от традиционного табачного дыма, но и от испарений, образующихся при использовании электронных сигарет или устройств для нагревания табака.

Об этом сообщает Radio Moldova, пишет "Европейская правда".

В частности, закон четко определяет места, где запрещено курить, вводит более точные определения по применению запретов и усиливает ответственность руководителей общественных мест и работодателей.

Согласно новым правилам, курение будет запрещено:

на спортивных площадках;

в зоопарках;

в аквапарках;

на территориях возле бассейнов;

на пляжах;

в подземных пешеходных переходах;

на остановках общественного транспорта и в зонах посадки и высадки пассажиров;

на лестницах жилых домов;

в коридорах;

в кабинах лифтов;

в других общих помещениях жилых домов и вспомогательных сооружениях;

на балконах квартир и общежитий.

Изменения в законодательстве вводят строгие правила относительно минимальных расстояний для курения.

Другое важное изменение предусматривает, что курение и использование электронных устройств будут запрещены в радиусе 10 метров от входа в общественные здания, вблизи открытых окон и вентиляционных систем.

Еще одна часть новых правил касается защиты несовершеннолетних. Нормативный акт полностью запрещает продажу пакетиков с никотином для перорального употребления, включая те, что содержат синтетический никотин.

В то же время электронные устройства будут подлежать более строгим стандартам безопасности и маркировки, а ограничения по рекламе и продвижению этих продуктов, особенно в медиаматериалах, предназначенных для молодежи, были усилены.

Новая законодательная база устанавливает более строгие санкции как за курение в запрещенных местах, так и за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Кроме того, новые положения устанавливают четко определенные обязанности для руководителей и владельцев общественных помещений, которые несут прямую ответственность за поддержание бездымной среды и соблюдение норм охраны общественного здоровья.

