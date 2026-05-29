В Молдове запретят курить на балконах и остановках
Молдова усиливает антитабачное законодательство: новые правила, которые вступят в силу с 24 июня этого года, направлены на защиту населения не только от традиционного табачного дыма, но и от испарений, образующихся при использовании электронных сигарет или устройств для нагревания табака.
Об этом сообщает Radio Moldova, пишет "Европейская правда".
В частности, закон четко определяет места, где запрещено курить, вводит более точные определения по применению запретов и усиливает ответственность руководителей общественных мест и работодателей.
Согласно новым правилам, курение будет запрещено:
- на спортивных площадках;
- в зоопарках;
- в аквапарках;
- на территориях возле бассейнов;
- на пляжах;
- в подземных пешеходных переходах;
- на остановках общественного транспорта и в зонах посадки и высадки пассажиров;
- на лестницах жилых домов;
- в коридорах;
- в кабинах лифтов;
- в других общих помещениях жилых домов и вспомогательных сооружениях;
- на балконах квартир и общежитий.
Изменения в законодательстве вводят строгие правила относительно минимальных расстояний для курения.
Другое важное изменение предусматривает, что курение и использование электронных устройств будут запрещены в радиусе 10 метров от входа в общественные здания, вблизи открытых окон и вентиляционных систем.
Еще одна часть новых правил касается защиты несовершеннолетних. Нормативный акт полностью запрещает продажу пакетиков с никотином для перорального употребления, включая те, что содержат синтетический никотин.
В то же время электронные устройства будут подлежать более строгим стандартам безопасности и маркировки, а ограничения по рекламе и продвижению этих продуктов, особенно в медиаматериалах, предназначенных для молодежи, были усилены.
Новая законодательная база устанавливает более строгие санкции как за курение в запрещенных местах, так и за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Кроме того, новые положения устанавливают четко определенные обязанности для руководителей и владельцев общественных помещений, которые несут прямую ответственность за поддержание бездымной среды и соблюдение норм охраны общественного здоровья.
