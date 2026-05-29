В Румынии столкнулись три бронемашины Piranha 5: пострадали 11 военнослужащих

В Румынии вечером 28 мая произошло ДТП с участием трех бронемашин Piranha 5, в результате которого пострадали 11 военнослужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Как отмечается, три бронеавтомобиля, входившие в состав военной колонны 813-го пехотного батальона, столкнулись на трассе DN 1 C в уезде Салаж.

В воинской части рассказали, что причиной аварии стало несоблюдение установленной дистанции между транспортными средствами.

"В результате инцидента пострадали 11 военнослужащих, 10 из которых в настоящее время эвакуируются в окружную больницу скорой помощи в Залау. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь и пожарные", – говорится в пресс-релизе.

Движение в этом районе было временно ограничено для проведения спасательных работ и расследования.

Военные автомобили получили легкие повреждения. Водители бронемашин, ставшие участниками аварии, прошли тест на алкоголь, результаты которого оказались отрицательными.

