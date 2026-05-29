В Литве анонсировали визит Свириденко в Вильнюс и совместное заседание правительств

На следующей неделе Литву посетит премьер-министр Украины Юлия Свириденко; в рамках визита состоится совместное заседание правительств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В понедельник запланированы ее встречи с президентом Гитанасом Науседой, председателем Сейма Юозасом Олекасом и премьер-министром Ингой Ругинене.

"Во время визита запланирована личная встреча между ней и премьер-министром Ингой Ругинене, а также совместное заседание правительств Литвы и Украины", – сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас.

По его словам, основной темой встреч станет двустороннее сотрудничество, поддержка Украины, вопросы европейской безопасности, а также опыт и уроки Украины, касающиеся укрепления устойчивости государств и их готовности к кризисам.

Это первый визит Свириденко в Литву.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года Инга Ругинене приезжала в Киев, это был ее первый зарубежный визит в должности.

Напомним, Литва выступает за открытие в июне всех шести кластеров для Украины на переговорах о вступлении в ЕС.