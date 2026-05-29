Франция потребует от РФ объяснений по поводу попадания дрона в жилой дом в Румынии

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вызвал посла РФ, от которого потребует объяснений по поводу инцидента с ударным дроном, который попал в многоэтажный дом в румынском городе Галац в ночь на 29 мая.

Об этом французский министр заявил в эфире Radio France, сообщает "Европейская правда".

Комментируя инцидент с дроном в Румынии, Барро осудил "безответственный поступок России".

"Я вызвал посла России во Франции, чтобы сообщить ему, что массовые удары в минувшие выходные по гражданскому населению, угрозы в адрес французских и европейских дипломатов в Москве, а также этот новый безответственный поступок являются запугиваниями, которые не имеют смысла и бесполезны, поскольку они ни в коем случае не заставят нас отказаться от поддержки украинского сопротивления", – подчеркнул он.

По словам главы МИД Франции, атаки России на территории стран-членов НАТО, соседей Украины, таких как Польша, Латвия или Литва, являются "отчаянной попыткой Владимира Путина скрыть свое поражение".

После более чем четырех лет войны в Украине "в Москве воцарились сомнения", убежден он.

"У НАТО есть целый спектр возможных ответов, поэтому если безопасность страны-члена НАТО окажется под угрозой, ответ может быть разрушительным", – предупреждает министр иностранных дел Франции.

Он напоминает, что "ответ НАТО всегда очень решительный, но и очень взвешенный".

Президент Чехии Петр Павел призвал не ограничиваться совместным осуждением в ответ на инцидент в Румынии.

Президент Румынии Никушор Дан объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула, а пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила "мерами" в ответ на это.