Великобритания внедрит ИИ для выявления взрослых мигрантов, выдающих себя за детей
Министерство внутренних дел Великобритании начнет использовать искусственный интеллект для предотвращения случаев, когда взрослые просители убежища выдают себя за детей.
Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".
Министры заключили контракт с ИТ-компанией Akhter Computers на разработку "алгоритма, способного точно определять возраст человека". Ранее предполагалось, что эта технология будет внедрена уже в этом году.
Они пообещали, что технология пройдет "тщательное" тестирование, прежде чем ее начнут использовать.
Министр по вопросам пограничной безопасности Алекс Норрис заявил, что эта технология обеспечит "выявление, задержание и немедленную высылку тех, кто злоупотребляет системой, а также оказание поддержки и защиты тем, кто этого заслуживает".
Предыдущее правительство консерваторов ввело планы по оценке возраста с помощью анализа костей и зубов просителей убежища.
Как известно, детям-просителям убежища без сопровождения чаще предоставляют защиту, что побуждает некоторых взрослых выдавать себя за детей.
Недавно Великобритания и Франция заключили новое трехлетнее соглашение, направленное на прекращение пересечения Ла-Манша нелегальными мигрантами на небольших лодках.
Сообщалось, что с момента начала ведения статистики восемь лет назад в Великобританию на небольших лодках через пролив Ла-Манш прибыло более 200 тысяч человек.