Президент Венгрии повторил, что не уйдет в отставку по требованию Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок вновь заявил, что не собирается покидать свой пост, как того требует новый премьер-министр Петер Мадьяр.

Об этом он написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении Шуйок подчеркнул, что будет продолжать исполнять свои обязанности в соответствии с законом.

Призывы к своей отставке по политическим мотивам он охарактеризовал как несовместимые с конституционным порядком Венгрии.

"Требования об отстранении главы государства, связанные с политическими мотивами, а следовательно, не поддающиеся толкованию на основе Основного закона, создают в действующем конституционном строе серьезную противоречивую ситуацию, что негативно влияет на конституционное функционирование и авторитет института президента республики", – говорится в заявлении венгерского президента.

В то же время глава государства еще раз подчеркнул, что, как и прежде, он готов сотрудничать с правительством, Национальным собранием и всеми конституционными органами.

"Если законодательная деятельность и законотворчество служат утверждению и защите основных конституционных и одновременно европейских принципов, а не осуществляются с их нарушением, нет оснований опасаться, что глава государства каким-либо образом будет препятствовать или тормозить законодательную деятельность, имеющую демократическое полномочие", – отметил Шуйок.

Он также добавил, что обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать оценку имеющимся конституционным вопросам и содействовать "решению спорной ситуации с учетом европейских конституционных ценностей".

Напомним, 13 мая Мадьяр заявил, что новое правительство дает Шуйоку время до конца мая для того, чтобы добровольно уйти с должности, а в противном случае допускает его отстранение через поправки к основному закону. 18 мая Мадьяр повторил свое требование.

После этого Шуйок заявил, что не уйдет с должности.