В пятницу болгарские законодатели одобрили законопроект о создании антикоррупционного органа, что стало важным шагом на пути к получению сотен миллионов евро от Европейского Союза на восстановление экономики.

Этот законопроект, предусматривающий создание новой комиссии по расследованию дел о коррупции с участием высокопоставленных чиновников, является шагом вперед после десятилетий безуспешных попыток укрепить верховенство права в стране, которую часто считают одной из самых коррумпированных в ЕС.

Законодательство является частью плана Болгарии в рамках Механизма восстановления и устойчивости – условного пакета на сумму 577 млрд евро, запущенного ЕС после пандемии. ЕС может приостановить финансирование, если реформы не будут выполнены.

Предыдущие попытки создать эффективные антикоррупционные институты в основном заканчивались неудачей, поскольку Болгария с начала десятилетия находилась в состоянии политического кризиса.

Новый законопроект, подготовленный временным правительством, был быстро одобрен после того, как Румен Радев, бывший президент страны, обеспечил себе большинство голосов, одержав убедительную победу на выборах в прошлом месяце, и вступил в должность премьер-министра.

"Создание антикоррупционной комиссии является ключом к эффективной борьбе с коррупцией на всех уровнях – главное, чтобы она могла выполнять эту работу независимо", – заявила в четверг президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с Радевым в Брюсселе.

Вместе с реформами в Генеральной прокуратуре, которые еще предстоит утвердить в ходе окончательного голосования, эти изменения "позволят разблокировать почти 370 млн евро приостановленного финансирования для Болгарии", сказала она.

Новая комиссия, члены которой будут назначаться различными институтами для обеспечения сбалансированности, будет иметь широкие полномочия по расследованию коррупционных преступлений, связанных с президентом, законодателями, членами правительства, судьями и другими должностными лицами.

Политическая сила Радева "Прогрессивная Болгария" набрала убедительное большинство в 44,59% голосов на парламентских выборах 19 апреля.

Радев занимал пост президента Болгарии с 2017 по 2026 год. Во время своего президентства он неоднократно высказывал пророссийские заявления, в частности называл оккупированный Крым российским. "Прогрессивная Болгария" имеет однопартийное большинство в новоизбранном парламенте.

