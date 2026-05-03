В Великобритании в результате взрыва в жилом доме погибли два человека

В британском городе Бристоль в результате "подозрительного" взрыва в жилом доме погибли два человека.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

Правоохранители охарактеризовали взрыв как "подозрительный", а также объявили "масштабную чрезвычайную ситуацию".

Полиция установила оцепление вокруг дома, где произошел взрыв.

Также правоохранители проводят расследование в другом районе города, который, как отмечается, может быть связан с инцидентом.

Кроме того, полиция объявила об эвакуации людей, проживающих в прилегающих домах.

В среду, 29 апреля, в Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в Холдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община и который стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.

После этого в Великобритании повысили уровень террористической угрозы.