В Великобритании в результате взрыва в жилом доме погибли два человека
В британском городе Бристоль в результате "подозрительного" взрыва в жилом доме погибли два человека.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".
Правоохранители охарактеризовали взрыв как "подозрительный", а также объявили "масштабную чрезвычайную ситуацию".
Полиция установила оцепление вокруг дома, где произошел взрыв.
Также правоохранители проводят расследование в другом районе города, который, как отмечается, может быть связан с инцидентом.
Кроме того, полиция объявила об эвакуации людей, проживающих в прилегающих домах.
В среду, 29 апреля, в Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в Холдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община и который стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.
После этого в Великобритании повысили уровень террористической угрозы.