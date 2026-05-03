Глава МИД Чехии считает, что президент хочет на саммит НАТО "ради предвыборной кампании"

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка назвал намерение президента Петра Павела отправиться на саммит НАТО в Анкаре частью его предвыборной кампании.

Об этом он заявил в воскресенье, 3 апреля, передает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Мацинка в очередной раз выразил несогласие с президентом, утверждая, что Чехию должен представлять премьер-министр Андрей Бабиш. По его мнению, Бабиш лучше всего подходит для того, чтобы объяснить партнерам по НАТО ситуацию с оборонными расходами страны.

"Меня поражает одержимость президента попасть туда любой ценой", – сказал глава МИД Чехии.

Он также поставил под сомнение квалификацию Павела для участия в саммите, отметив, что ранее Павел занимал должность командующего вооруженными силами альянса.

"Саммит НАТО – это политический саммит высокого уровня глав государств и правительств, а не собрание военных в отставке", – добавил Мацинка.

Ранее Бабиш назвал нелогичным участие президента Петра Павела в саммите НАТО.

Президент Чехии и правительство спорят также по поводу политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, из-за которого она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.

